Huntertones ft. Akie Bermiss

Šestice prvotřídních amerických hudebníků Huntertones vystoupí spolu se zvláštním hostem klávestistou a zpěvákem Akie Bermissem. Brooklynská Formace slaví letošním rokem 10 let své plodné existence.

Jednotlivě nashromáždili hudebníci, včetně zakladatelů Dana Whitea a Jona Lampleyho, tučné resumé spoluprací s předními popovými, jazzovými i soulovými umělci jako Ed Sheeran, Jon Batiste, O.A.R., Snarky Puppy, Stevie Wonder, Ricky Martin a mnoha dalšími.

Sálem Metro Music Baru se rozezní tvorba čtyř alb včetně vloni vydaného Time to Play, na kterém hostoval i Cory Wong.