Skupina Sigurd vás srdečně zve na jedenáctý ročník festivalu Svatobor, který se bude opět konat v údolí řeky Oslavy u Nové Vsi u Oslavan. V celé Nové Vsi budou rozmístěny ukazatele. Další informace budou průběžně přidávány na Facebook-u a webu www.sigurd.cz Fighting group Sigurd invites you to the eleventh year of the Svatobor festival, which will again take place in the valley of the river Oslava near Nova Ves near Oslavany. More information will be added continuously on Facebook and on the web www.sigurd.cz. MAPA: https://www.google.com/.../@49.116372,16.../data=!3m1!1e3