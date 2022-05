Psí svět - ZUŠ Veveří Brno

Na Mezinárodní den dětí 1.6.2022 od 19:00 připravuje ZUŠ Veveří Brno světovou premiéru dětské opery Psí svět.

Psí svět aneb zbavte se předsudků, haf a mňau!

Kočičí generál Arcikočka vysílá své špiony Papouška a Želvičku na výzvědy do psího světa. Mají za úkol zjistit, čím to, že jsou psi stále oblíbenější u lidí než kočky. Papoušek a Želvička bezelstně plní úkoly a zaplétají se do psího světa, ve kterém se psi připravují na výsadek do světa lidí.

Špioni se chtějí zapojit do psí výuky, ale nedaří se jim to. Průvodci psím světem se jim stanou dva psí záškoláci – Rex a Brita, kterým leze škola krkem. Společně se ve psí škole potýkají s paní učitelkou i ředitelem, se svými psími spolužáky šprty či se psími rodiči. Během krátkých scén se dozvíme o tajemství psího světa a soužití s lidmi.

