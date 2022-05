Mersey Gathering - 30 let radia Hády

První červnovou sobotu se bude konat v Brně Pisárkách další festival Mersey Gathering, tentokrát věnovaný radiu Hády, které od roku 1992 hrálo v Brně indie hudbu a díky němu ve městě panovala úžasná a nezapomenutelná

atmosféra. Byly to časy, kdy nám radio Hády hrálo i při výstavbě klubu Mersey a doslova jsme hltali každý song, každý rozhovor s kapelami, každou hitparádu. Při míchání malty a betonu pro vznikající klub Mersey jsme nasávali informace o tehdejší nezávislé scéně a pak večery trávili v klubu Harlem, kde kapely z radia Hády hrávaly. Byla to doba velkého nadšení, velkého závanu svobody a vše bylo pro nás nové, protože předchozí dekády jsme zahnívali v pozdní fázi komunismu.

4. června vystoupí kapely spjaté s Radiem Hády, a to Helmutova Stříkačka, Hrozně a frontman Dunaje Vladimír Václavek. Tyto indie stálice doplní psychedeličtí Please The Trees a dadaistická formace MMNK. Tanec obstarají DJs, jejiž jména budou odtajněna později.



Na festival Vás zve ředitel Radia Hády Michal Mlejnek a spoluzakladatel klubu Mersey Pavel Tesař. Festival věnujeme také Michalovi Mašarákovi - legendárnímu umělci a vizionáři 90. let, který nyní vše bedlivě pozoruje z Vesmíru.

LINEUP: