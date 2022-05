Muzeum města Brna a hrad Špilberk letos slaví dvě významná výročí spojená s italskou tematikou. Je tomu dvě stě let, kdy byli italští karbonáři, mimo jiné i Silvio Pellico a Pietro Maroncelli, přivezeni do Brna a uvězněni na Špilberku. Dále si připomínáme sté výročí od konání italské národní pouti do Brna. Při těchto příležitostech pořádá Muzeum města Brna ve dnech 20. – 22. 5. 2022 akci Italské dny na Špilberku.

Během Italských dnů bude pro návštěvníky hradu připraven doprovodný program. Těšit se můžou na odborné přednášky zahraničních i tuzemských odborníků nebo speciální komentované prohlídky. Po areálu hradu pak budou rozmístěné stánky prezentující italskou gastronomii.

