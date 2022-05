ProART Fotoworkshop - Ladislav Polák

Umění vnímat umění a zachytit prchavé okamžiky ve fotografiích. Zažij proměnu obyčejné momentky v něco víc. Postihni energii, náladu, eleganci. Zrcadli duši. Přijď blíž sám k sobě i druhým.

Na cestě za lepší fotkou pohybu a umění Ti budu průvodcem a pomocníkem.

Na úplném začátku foto-dílny, než se vrhneme na focení, budeme mluvit. Mimo jiné i o světle a krátce se dotkneme i malířství a lekcí, které nám může dát. V diskusi se zamyslíme nad tím, co je to vlastně dobrá fotka. Shrneme si základy a principy fotografie a postupně si připomeneme, jaké máme při focení kreativní možnosti.

Většinu doby budeme v několika blocích fotografovat umělce, především tanečníky a herce. Vyzkoušíme si jak svým individuálním a třeba i novým pohledem reflektovat to, co vidíme a zažíváme. Obrazně tak přijdeme blíž k sobě samým i k umění před námi.

Mezi těmito fotografickými bloky se podělíme o zkušenosti, úspěchy či překážky a do dalšího fotografického bloku se inspirujeme, jak to zkusit jinak.

Vhodný/nutný je jakýkoliv fotoaparát, který ovládáš a který umožňuje nastavovat základní parametry jako je expoziční čas, clona, případně je možné měnit ohnisko objektivu a ISO. Nevylučují se tak pokročilé mobilní telefony.

Na foto-dílně ProART Festivalu se snažíme udržet komorní počet účastníků, aby byla možná skutečná vzájemná interakce. Setkávají se zde fotografové s různými zkušenostmi jak co do směru, tak rozsahu. To považuji za zajímavé a obohacující i pro mne.



Těším se na viděnou, unikátní atmosféru i fotky, které společně vytvoříme