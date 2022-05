Chorvatsko: k branám Balkánu nejen za mořem

Zveme vás na cestopisnou přednášku, kterou povede brněnský kroatista a cestovatel po Chorvatsku Jakub Večeřa. Přednáška proběhne také při příležitosti otevření úseku chorvatské literatury v rámci Knihovny Jiřího Mahena v Brně. A na co se můžete těšit? Jedněmi milované, druhými podceňované. Přestože do Chorvatska ročně zavítají statisíce českých turistů, ne každý ví, co tato země skutečně nabízí. Nejsou to totiž jen krásné pláže vybízející k letnímu odpočinku, dechberoucí kulturní a přírodní bohatství slibuje nevšední zážitky v kterémkoli ročním období. I na první pohled dokonalé místo k životu se však potýká s více či méně závažnými problémy. Společně navštívíme zajímavá místa, o jejichž existenci jste možná neměli ani tušení, dozvíte se, čím potěšit své chuťové pohárky, ale třeba také to, proč je na Balkáně cestování místní dopravou občas pěkné dobrodružství. Vstup pro chorvatské nadšence zdarma