Modelový les ČR ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Lesy ČR, vás zvou na akci Den lesníka. Přijďte s námi strávit příjemný jarní den v lese, který vás provede péčí o les. Akce je určena pro celou rodinu a všechny věkové kategorie, včetně těch nejmladších, a nabídne možnost zkusit si některou z lesnických aktivit. Budete si moci vyzkoušet lesnické dovednosti jako zalesňování, práci s pilou či zhlédnout komentované ukázky těžby stromů nebo přibližování dříví koňmi. Mnoho stanovišť na trase dlouhé tři kilometry nabídne lesní pedagogikou s tematickými hrami. Probádáte lesní mikrosvět, projdete si koloběh vody, zahrajete si na houbaře, budete stopovat lesní obyvatele a poznávat jejich přirozený domov.

Chybět nebude hra o výchově lesa, kde se seznámíte s přirozeným vývojem lesa a výchovnými zásahy, prováděnými lesníky, s cílem vypěstovat stabilní les. Na ty co se pustí do práce bude čekat i malá odměna. Uvidíte také ukázky lesnické techniky, práce loveckých psů nebo dravých ptáků. Přijďte, pokud si chcete zasadit svůj strom a dozvědět se, co všechno obnáší práce v lese. Anebo přijďte jen tak na procházku do lesa a posedět s blízkými u ohně. Lokalita se nachází u Automotodromu Brno. Od autobusové zastávky (Brno, Tribuna B) linky 402 je vstup na trasu vzdálen 200 m. V těsné blízkosti autobusové zastávky bude připraven prostor k parkování. Pozor, počet parkovacích míst je limitován, proto prosíme o využití autobusové dopravy z městské části Brno – Žebětín, kde bude pro tento účel speciálně vypraven autobus jezdící dvakrát do hodiny. Na místě bude zajištěna možnost zakoupit si občerstven (platba pouze v hotovosti). Přijďte i s dětmi a vnoučaty!