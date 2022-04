Biodivadlo Napříč.cz - Humaníci | Premiéra

Biodivadlo Napříč.cz uvádí novou hru Roberta Krále s názvem Humaníci. Vesmírní lidé existují, jen to nejsou lidé. Roboni patří mezi nejinteligentnější entity v celém univerzu, neboť jsou propojeni v neurální síti a disponují kolektivním vědomím. Co se ale stane, když se začnou nudit? Budou se šťourat v nose jako my? Dozvíte se v komediálně filozofické sci-fi v intergalaktické premiéře!