Štěpán Čapek, Babička Marta plete krásné copy

Štěpán Čapek je česko-německý výtvarník s kořeny v Českých Budějovicích, kde žijí jeho prarodiče. Je narozen v německém Schwarzwaldu, kde prožil své dětství. Jeho otec, Jindřich Čapek, je mezinárodně uznávaný český knižní ilustrátor, který momentálně má svou velkou retrospektivní výstavu v Krumlovských Klášterech. Štěpánovo sestra, Nina Čapková, je rovněž výtvarnicí. Do Česka přijel Štěpán studovat Uměleckoprůmyslovou školu v Českém Krumlově a poté pokračoval do Prahy, kde vystudoval UMPRUM v ateliéru Kurta Gebauera. Tvorba Štěpána Čapka je postavena na figurálním sochařství. Během studií se věnoval především tématu vlasů a účesů. Je fascinován a inspirován formou copů, drdolů a různými vlasovými strukturami z odlišných epoch a kultur. Ve svých sochách se je snaží reflektovat a promítnout do nich svůj smysl pro strukturální formu. Erotika a dominance jsou také témata, která hrají pro autora důležitou roli. Navzdory svému klasickému vzdělání a naučenému řemeslu se nebrání moderním technologiím. Při výrobě svých soch rád experimentuje s novými materiály a postupy. Výstava je pokračováním autorských výstav v Galerii R2020 zaměřených na sochařství od výjimečných autorů do 40 let. Letos tak v galerii představil svou tvorbu Jan Dostál, Pavel Dušek a nyní Štěpán Čapek, který je prvním zahraničním autorem představeným v galerii, který má však rodinné vazby na Českou republiku.