Distant Bells – Pink Floyd Tribute

Distant Bells je brněnská skupina hrající skladby britské kapely Pink Floyd. Ve svém repertoáru mají již přes sedmdesát skladeb a koncertují pravidelně v Praze, Plzni, Brně, v Německu i Rakousku. Ve svém nástrojovém vybavení májí dobové kousky, ať už se jedná o kytary nebo syntetizátory. Repertoár skupiny Distant Bells tvoří průřez celou tvorbou Pink Floyd. Kromě klasických hitů hrají i skladby z psychedelického období 2. poloviny 60.let, dlouhé kompozice jako jsou skladby Echoes a Atom Hearth Mother nebo celá koncepční alba jako jsou The Dark Side of the Moon nebo Wish You Were Here.