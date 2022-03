Three Days Grace se vrací do České republiky! V rámci koncertní série Rock for People Concerts zahrají 4. října v brněnské hale Vodova a 5. října v pražské Malé sportovní hale!

Mezi vlivy, které kapelu ovlivnily, zmiňují elektronický zvuk diverzního výběru umělců jako jsou Nine Inch Nails, White Zombie, Bring Me The Horizon nebo Lana Del Rey a překvapivě do toho zařadili i soundtrack kultovní klasiky „Ztracení chlapci“.

