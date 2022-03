Iron Maiden revival Brno

Nechte se zlákat vystoupením, při kterém si užijete poslech všech písní z nejvlivnějšího metalového alba The Number of the Beast jednu po druhé pěkně za sebou. Proč zrovna Number of the Beast? V roce 2022 slaví tohle zásadní album už 40 let! A to je důvod k oslavě. Tím to ovšem nekončí, přidají pro Vás i něco navíc!