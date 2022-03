VIDA! After Dark | #41 | Social li(f)e

Chcete se seznámit s novými lidmi? Navštívit přednášku Jasmíny Houdek o agresorech? Naučit se rozpoznávat argumentační fauly? Proniknout do slovníku internetového randění? Nebo přímo od policie zjistit, jaké jsou nejnovější praktiky online kriminality? Pak si určitě nenechte ujít další z akcí VIDA! After Dark v brněnském science centru.

Na co se můžete těšit tentokrát?

přednáška Jasmíny Houdek s názvem Co až potkám agresora?

hra zaměřená na spolupráci s názvem Vězňovo dilema (nutná registrace - od 19h u vstupu do expozice)

přednáška o nejnovějších praktikách kybernetických podvodníků od Policie ČR

kvíz argumentačních faulů

sebepoznávací stanoviště

stanoviště příjemná Čajovna, kde se můžete seznámit s novými lidmi

zábavnou formou se naučíte rozpoznat internetové hoaxy a seznámíte se s manipulací pomocí textů i fotografií

a mnoho dalšího

Nebudou chybět drinky od oblíbeného baru Úplně všude. Podrobný program večera najdete na našich webových stránkách. Předprodej vstupenek online bude k dispozici do 7. 4. 2022 do 17:00 nebo do vyčerpání kapacity.