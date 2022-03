Lednicko-valtický hudební festival 2022

Osm koncertů klasické hudby a k tomu dvoudenní přehlídka hudby dechové. Lednicko-valtický hudební festival (zkráceně LVHF) svým letošním 7. ročníkem zaměří pozornost na hudbu chorvatské menšiny, jež na území jižní Moravy přišla na pozvání rodu Lichtenštejnů. Od 24. září do 8. října 2022 představí festival tvorbu balkánských skladatelů, 26. a 27. srpna pak balkánskou dechovku pod otevřeným nebem v obcích s hlubokou chorvatskou minulostí. Loni pořadatelé zorganizovali největší evropskou přehlídku tvorby italského skladatele Antonia Vivaldiho za posledních padesát let. 7. ročník festivalu, LVHF 2022 nabídne posluchačům skladby autorů a interprety ze zemí bývalého Jugoslávského království. Jednotlivé koncerty budou spojené skladbami Dory Pejačević, chorvatské skladatelky z přelomu 19. a 20. století propojené s naší zemí přátelskými vztahy s mecenáškou umění Sidonií Nádhernou a literáty jako Karl Kraus či Rainer Maria Rilke. Kromě skladeb Pejačević zahrají hudebníci také například díla J. Brahmse, F. Mendelssohn-Bartholdyho, F. Poulenca, F. Chopina nebo L. van Beethovena. Návštěvníci budou mít vesměs poprvé možnost slyšet u nás skutečné hvězdy nejen z Chorvatska, ale i ze Srbska či Slovinska: světově proslulého basbarytonistu Davida Bizice, sopranistky Niku Gorič či Josipu Bainac, ale také violoncellistu Vida Veljaka a mnoho dalších včetně souboru Ensemble Illyrica. Jak s nimi, tak samostatně vystoupí špičkoví interpreti, jako je náš koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička, houslista a koncertní mistr Vídeňského symfonického orchestru Dalibor Karvay, chorvatský houslista a člen Vídeňské filharmonie Luka Ljubas nebo soubory Talichovo kvarteto, Capella Mariana či Barocco sempre giovane. Festival zarámují dva symfonické večery – zahajovacího se zhostí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem a závěr obstará Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Marka Ivanoviće. Jednotlivé koncerty jsou zasazeny do architektonických skvostů Lednicko-valtického areálu. Posluchači proto zavítají na zámek v Lednici, ve Valticích a v Mikulově, do Dianina chrámu Rendez-vous nebo třeba do lednického kostela sv. Jakuba Staršího. „Velmi děkuji vedení města Břeclav, že nám umožnilo konání koncertu na empírovém zámečku Pohansko. Svým klavírním uměním rozezní jeho zdi přední chorvatský klavírista Aljoša Jurinić,“ doplňuje nadšeně Partyka. Novinkou letošního ročníku je i tzv. Jugoprolog, tedy dvoudenní přehlídka balkánské dechové hudby. Organizátoři ji uskuteční tam, kde moravští Charváti žili, a to v Charvátské Nové Vsi a v Hlohovci.