Automobilové závody pro každého na vyškovském letišti. Zúčastnit se může kdokoliv s jakýmkoliv automobilem. Úpravy vozidel jsou bez omezení. Je povinné použití bezpečnostních pásů a přilby. Na jednom vozidle se může střídat více jezdců, avšak každý musí mít uhrazeno startovné. Startovné 1000,-Kč při přihlášení do 23.3. Startovné 1200,-Kč pro přihlášky po 23.3. MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ: Auto-Slalom@email.cz tel. 606 710 510 pokornyfranta@seznam.cz facebook Autoslalom-Vyškov

ČASOVÝ HARMONOGRAM (orientační): Přejímka: 8:00 - 9:00h Trénink: cca 9:15h Závod: cca 10:00 - 14:00h VYPSANÉ SKUPINY: A - vozidla s obsahem motoru do 1400ccm B - vozidla s obsahem motoru od 1400ccm do 1900ccm C - vozidla s obsahem motoru nad 1900ccm D - vozidla s pohonem 4x4 bez rozdílu obsahu motoru Junior - vozidla s obsahem motoru do 1600ccm, věk do 18 let. Podmínkou je souhlas a přítomnost zákonného zástupce. (Jezdci do 18 let mohou startovat i s vozidly jiných kubatur, ale nebudou započítáváni do skupiny Junior.) (přepočet obsahu přeplňovaných motorů - x1,7 benzínové, x1,5 naftové).