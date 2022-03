Uvažovali jste někdy o tom, že by vás bavilo starat se o naše cestující? Aktuálně hledáme kolegy a připravili jsme si pro vás speciální náborový den s RegioJetem přímo v našem žlutém vlaku. Máte zájem zjistit, co konkrétně obnáší práce stevarda ve vlaku, jak vypadá vaše budoucí pracoviště, nebo jak se připravuje káva a občerstvení pro klienty? Máte šanci nahlédnout do zákulisí žlutých vlaků 19. 3. v Brně.