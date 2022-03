Montoyas y Tarantos

Flamenková show taneční školy Estudio Andaluz. Příběh se odehrává ve Španělsku v dobách minulých. Hlavními hrdiny jsou dvě rodiny. Tarantos - chudá rodina španělských cikánů a Montoyas - bohatá aristokratická španělská rodina. Tyto rodiny by se nikdy nedostaly do kontaktu, kdyby se do sebe Ana Montoya a Manuel Taranto zamilují. Tím vyplouvá nenávist obou rodin na povrch a příběh se rozehrává...