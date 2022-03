Chemie k sežrání | víkendové dílny ve VIDA!

Jak reaguje peroxid vodíku s obyčejnou bramborou? Může kiwi sežrat gumového medvídka?

Zjistíme, jaké máme v kuchyni kyseliny a zásady a k čemu slouží v našem těle enzymy. Připravíme si míchaná vajíčka pomocí alkoholu. Vyrobíme z citrónu sopku a přimějeme křupku zbarvit se do fialova. Kyseliny a zásady proměníme díky chemii v pastelky a nakreslíme si malý obrázek

Vhodné pro děti od 4 let. Dílny se konají o víkendech od 5. 3. do 27. 3. 2022 v časech 12:00, 14:00, 16:00. Za příplatek ke vstupnému do VIDA! 50 Kč/skupina (1–4 os.).