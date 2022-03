Dvě historické tramvaje "plecháč" a "dřevák" mimořádně vyjíždí do brněnských ulic. Přijďte se svézt a zároveň finančně přispět na pomoc Ukrajině. Vozy budou jezdit ve 20minutových intervalech z Malinovského náměstí do zastávky Nové Sady - smyčka a zpět. Jízdné je dobrovolné, doporučené 100 Kč. Vybrané finanční prostředky budou věnovány na účet Diecézní charity Brno. Děkujeme, že pomáháte s námi. Jezdíme pro Ukrajinu - 5.3. od 10 do 18 hodin.