JARNÍ VÍNO Z BLÍZKA

První jarní víkend se v Brně spojí s 12 moravskými vinařstvími a jejich víny. Jarní festival Víno z blízka je přivede jak do úchvatných prostor hradu Špilberk, tak i dolů do podhradí – do brněnských restaurací a vináren. Bude to takové putování mezi sklepy, ale v ulicích města. A když si vyšlápnete nahoru na kopec, užijete si i nádherné výhledy na Brno, úchvatné prostory hradu a další vinaře nabízející svá vína k ochutnání i on-line nákupu.