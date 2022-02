Vladimír Skrepl - Flashback

Výstava Flashback je vůbec první retrospektivou nezařaditelného, ale nepřehlédnutelného malíře Vladimíra Skrepla. Jejím cílem je přiblížit umělcovo rozmanité dílo z širšího časového období. Již v jeho obrazech z 90. let 20. století je možné pozorovat Skreplův celoživotní leitmotiv – energii zápasu tvorby. Jeho malba je fyzická, expresivní, svobodná. Hledání konečné bytosti nebo snad původní prabytosti a její proměna v čase, to je něco, co Vladimíra Skrepla nepřestává zajímat. O autorovi lze bezesporu říct, že nebude vnímán všemi diváky stejně, i když všem dokáže nabídnout odpovědi na otázky, na které se ani neptali. Jakou alternativu lze proti jeho dílu postavit, není jasné. Výstava Flashback je reflexí umělcova života, ukazuje zákoutí, do kterých se veřejnost ještě nepodívala. Od první Skreplovy výstavy v roce 1984 uběhlo již dost času na to, abychom dokázali zahlédnout příběh nekompromisního díla, které je inspirací pro celou řadu současných mladých autorů. Skrepl je tak umělcem nejen současnosti, ale i budoucnosti.