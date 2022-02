Jeden za všechny, všichni proti němu! Zábavný kabaret o obyčejném člověku, který jako politický fénix vzešel z volebního popela a do roka a do dne spálil vše, čeho se dotknul. Politická satira, která chutná nejlíp, když je ještě horká! Smutně-směšný obraz politika, proti němuž se spikli média, opozice, nejbližší kolegové, angličtinářky, zdravotníci, nevěsty, děti, psi i memečka. Inscenace o člověku, jenž je synonymem třetího stupně stupňování přídavného jména celé špatně. Divadelní plačovka pro všechny!

Co si o jeho statusech myslí pospolitý lid? Jaké pikle na něj kují novináři? Do jakých mediálních sítí ho zatáhne Spider-Man? Jaký osud u Morphea si zvolí a do jakého Matrixu nás uvrhne? A poděkuje mu někdo, že v boji proti mafii nastavil vlastní krk? Platí, že nepřátelé našeho nepřítele jsou naši přátelé, anebo jsou jednoduše všichni do nohy zákeřníci, kteří mu chtějí ublížit? Odvážně, upřímně, pro lidi – divadlo, které napsal sám život. I když se tomu občas jen těžko věří!

Politicky nekorektní loterii roztočí mladí divadelníci a kulturní platforma Artefakt, jež nabízí příležitosti studentům, absolventům múzických umění a čerstvým talentům. Představení bude probíhat ve slovenském jazyku.

Obyčejný člověk – Politicky nekorektní kabaret!

Režie: Jakub Matejčík

Text: Džordž Soroš

Dramaturgie: Martin Krč

Hrají: Františka Horváthová, Mária Ševčíková, Jerguš Horváth, Mário Houdek

Scéna, kostýmy: Alena Hanusová

Hudba: Andrej Majerčík, Peter Lachký

Produkce: Zuzka Lobotková, o.z. Artefakt