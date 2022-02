Groove Brno – Spring Edition: Dean Brown Groove Warriors with Victor Wooten, Dennis Chambers, Bob Franceschini (USA)

GROOVE WARRIORS

DEAN BROWN – Electric Guitar

VICTOR WOOTEN – Electric Bass

DENNIS CHAMBERS – Drums

BOB FRANCESCHINI – Saxophone

“There are only two rules in music, it must be beautiful, and it must feel

good!” – Dean Brown

V ČR exkluzivně na Groove Brno.

Jedinečný klubový koncert držitelů celkem 9 cen GRAMMY a dalších několika desítek nominací.

Kytarista Dean Brown se v minulosti podílel na více než 200 nahrávkách, které obdržely četné nominace a 4 ceny GRAMMY vyhrály. Spolupracoval s Marcusem Millerem, The Brecker Brothers, Billy Cobhamem nebo Georgem Dukem, Joe Zawinulem a mnoha dalšími.

I saxofonista Bob Franceschini má na svém kontě velká jména. Skládal, aranžoval a nahrával pro Richarda Bona, Jennifer Lopez, Paula Simona, Tower of Power, Marcuse Millera nebo Chaka Khan. Najdete ho na více než 200 CD.Bubeníka Dennise Chamberse můžete aktuálně zahlédnout na turné Gregory Portera nebo Mike Sterna. Pětinásobného vítěze GRAMMY Victora Wootena, jinak přezdívaného “Michael Jordan of the Bass”, kterého magazín Rolling Stone zařadil do žebříčku TOP 10 Bassist of ALL TIME, můžete zase slyšet na nahrávkách a vystoupení po boku Chicka Corey, Brandforda Marsalise, Stanley Clarka nebo dříve s Princem. Nyní jede koncertní šňůru napříč Spojenými státy se Stevem Baileym.