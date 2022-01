Výstava: Brno nové hlavní nádraží

Od 15. ledna do 5. února 2022 budou mít návštěvníci brněnské nákupní Galerie Vaňkovka možnost zhlédnout výstavu věnovanou novému brněnskému nádraží. Její součástí bude 3D model vítězného návrhu i zajímavosti o jeho výrobě. V pondělí 17. ledna bude výstava slavnostně zahájena za přítomnosti náměstka primátorky Petra Hladíka a architekta města Brna Michala Sedláčka. „Galerie Vaňkovka je svou polohou s brněnským nádražím úzce spjatá, vystavit model nového nádraží právě zde se proto vyloženě nabízí,“ komentuje pořádání akce v prostorách nejnavštěvovanějšího brněnského nákupního centra jeho ředitel Tomáš Knop. Velký 3D model, jenž bude v pasáži vystaven, vzniknul na základě územní studie nové čtvrti Trnitá. V minulosti byl využíván porotou v mezinárodní soutěži o nové brněnské nádraží, kdy do něj byly vkládány jednotlivé soutěžní návrhy. V Galerii Vaňkovka pak bude vystaven s vloženým vítězným návrhem nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který stojí mimo jiné za projektem nádraží v Rotterdamu nebo za rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. „Podle vítězů mezinárodní architektonické soutěže se brněnské nádraží stane novou branou do města a pozitivním impulzem pro vznikající čtvrť Trnitá na nábřeží řeky Svratky. Brňané získají moderní přestupní uzel a záruku dalšího rozvoje zdejší železniční dopravy,“ upřesňuje Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Kromě 3D modelu budou pro zájemce připraveny odpovědi na otázky týkající se zásadního brněnského projektu či fotokoutek Giffy. „Jedná se o fotokoutek sestavený hned z osmi fotoaparátů, který v okamžiku vytvoří GIF namísto fotografie. Pozadím bude tematicky zasazen do prostředí budoucího nádraží,“ zve k návštěvě Galerie Vaňkovka Tomáš Knop. Atrakce bude v provozu o víkendech 23. až 24. a 29. až 30. ledna. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 17. ledna v rotundě nákupní galerie. Začátek je naplánován na 17 hodin. U této příležitosti budou s úvodním slovem přítomni náměstek primátorky Petr Hladík a architekt města Brna Michal Sedláček.