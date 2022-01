Agadir: Na strunách naděje, Raúl Zurita

Básnická sbírka s názvem Zurita zachycuje západ slunce, noc a svítání dne 10. září 1973, kdy se v Chile odehrál vojenský puč. Autora se tato událost osobně dotkla, pučisté ho věznili a mučili. Svou bolestnou zkušenost pak téměř fotograficky a metaforicky vyjádřil v uvedené sbírce.

Překlad: Petr Zavadil

Dramaturgie: Milena Fucimanová

Hudba: Ondřej Fuciman

Účinkující:

Darina Hradská

Markéta Oumarová

Zdeňka Pospíšilová

Václav Buchta

Manuel Elvir

Ondřej Fuciman

Milan Gryc

Peter Múdry

Vít Procházka

Ukázka:

Je to požár, je to obrys mraku,

ne, je to hejno ptáků letící nad rozvalinami kouřícího statku,

kouř houstne, je to obličej zalitý potem,

který se vráží, do očí jako hřebík.

