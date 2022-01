Janova dílna

Vyrobit si poličku s úložným prostorem, box na nářadí nebo zastřešené krmítko pro ptáky? V LUSKu pod vedením Jana Oprchala to bude hračka! Celodenní kurz je určen dospělým, kteří si chtějí vyzkoušet práci s recyklovaným dřevem a nemají vlastní nářadí ani dílnu. Akce je i pro kutily, kteří si chtějí svoji dílnu vybavit a rádi by si nejprve nářadí osahali. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí v polytechnických prostorách vedle lužáneckého pracoviště Lidická, a to 29. ledna. Kapacita je omezená, přihlaste se na webu. Cíle kurzu Seznámíte se se základními postupy: měření, řezání, vrtání, šroubování, hoblování, lepení a kolíkování dřeva. Vyzkoušíte si různých typů pil, hoblíků, dlát měřidel a dalšího nářadí. Posoudíte vhodnost nářadí a další výbavy pro použití ve vlastní domácí dílně. Co si vyrobíte? Úložný box na nářadí. Dál je možné pustit se do přípravy poličky s úložným prostorem, malého regálu, policového dílu, boxu na hračky nebo zastřešeného krmítka pro ptáky. Co s sebou? Pracovní oblečení, pevné boty, pracovní rukavice a brýle. V případě zájmu vlastní nářadí či materiál. Co bude připravené na místě? Vybavená dílna s potřebným materiálem a nářadím bude plně k dispozici. Dále si můžete nabídnout vodu, kávu a čaj po celou dobu kurzu a čeká vás malé překvapení na závěr. Kdy a kde máte být na značkách? V polytechnických prostorách LUSKu u lužáneckého pracoviště Lidická. Příchod v čase od 7.30 do 8.30 a kurzu se uskuteční od 8.30 do 19.30. Přestávky a oběd jsou individuální dle potřeb účastníků. Oběd je možný i v dostupných restauracích. Máte dotazy? Kontakt na lektora Jana Oprchala, tel.: 602 501 921, mail: j.oprchal@pontesbrno.cz Hlavně se nezapomeňte přihlásit na webu.