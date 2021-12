Betlémské světlo - Brno Žabovřesky

I letos do Brna zavítá betlémské světlo, které se poté rozšíří do celé republiky. V Žebětíně budou světlo rozdávat 24. prosince skauti v kostele sv. Bartoloměje od 16.15 do 17.00 h. Doporučuje se vlastní lucernička kvůli již tradičnímu větrnému počasí. Každopádně v záloze bude pár čajových svíček na rozdání.

