Chemie k sežrání | víkendové dílny ve VIDA!

Že může být chemie k sežrání? No jasně, se spoustou potravin můžeme dělat zajímavé chemické pokusy! Co udělá Savo s kečupem? Jak reaguje peroxid vodíku s obyčejnou bramborou? Může pomeranč sežrat gumového medvídka? Odpovědi nejen na tyto otázky dostanete na našich nových víkendových dílnách ve VIDA! science centru. Vhodné pro děti od 4 let, délka 45 minut. Dílny se konají o víkendech od 8. 1. do 27. 2. 2022 v časech 12:00, 14:00, 16:00. Za příplatek ke vstupnému do VIDA! 50 Kč/skupina (1–4 os.).