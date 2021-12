Brno vánoční aneb pátrání po Ježíškovi

Seznamte se s historií Brna a jeho památkami (domy, paláci, kostely, chrámy)

skrz vánoční příběh, přes příběh božího narození.

Zapátrejte po sv. Barboře, sv. Mikuláši, betlémské hvězdě nebo adresách

brněnských Čertů. Poznejte původ a význam vánočních zvyků, tradic a symbolů.

Jak dlouhé jsou vlastně Vánoce? Co to jsou roráty? Jak má vypadat správný

adventní věnec?

Posviťte si na brněnské Vánoce Leoše Janáčka, Adolfa Loose, Napoleona

Bonaparta, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Rudolfa Těsnohlídka.

Mimo to ale nezapomeňte počítat, kolikrát se přitom můžete v Brně

potkat s Ježíškem…

…příběhy v souvislostech.

Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz!