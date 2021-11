Vánoční trhy ve Spielbergu

Přátelé našeho vinařství, rok se s rokem sešel a my vás srdečně zveme k nám do vinařství na tradiční trhy. Přijďte si vychutnat tu pravou atmosféru Vánoc, ochutnat vynikající svařáček či punč a primárně si popřát s přáteli a známými pohodové svátky. Konkrétní program postupně připravujeme a brzy zveřejníme, na co všechno se můžete těšit. Určitě si daný termín zapište do kalendáře – 11. prosince 2021. Předpokládaný začátek akce je v 10:00 hodin (také bude upřesněno).

Atmosféru Vánoc zbožňujeme a doufáme, že se u nás budete cítit dobře