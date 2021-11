Kamenné mantry - koncert pod mamutem

KAMENNÉ MANTRY 22. listopad 2021, 19:30, Pavilon Anthropos Program: Fausto Romitelli - Amok Koma Michal Rataj - Music from Nothing Miloslav Ištvan – Já, Jákob Fausto Romitelli - La sabbia del tempo (Písek času) Bronius Kutavičius - Hodiny minulosti Irena Troupová – soprán Otakar Blaha – recitace Martin Opršál – marimba Brno Cotemporary Orchestra – dirigent Pavel Šnajdr Naši předci a prapředci lovili mamuty nejen pro obživu. Z kostí si stavěli obydlí a z klů vyráběli nástroje a kultovní předměty. Mohutná zvířata vyobrazovali na jeskynních malbách a mnohde uctívali jako stvořitele Země. O tisíce let později vystupovaly špičky mamutích klů z věčně zmrzlého permafrostu, díky čemuž dostaly své jméno. Dnes při civilizačním oteplování vystupují před věky zmrzlí mamuti na povrch celí. Druhý koncert desáté slavnostní sezóny „we are the world“ věnujeme Anthroposu, kde zkoumají život a smrt našich předků a prapředků, jakož i koloběh vzniku a zániku civilizací. Amok/Koma z roku 2001 italského skladatele Fausta Romitelliho je postavena na střídání zběsilosti a kontemplace. Dvou krajních poloh lidského bytí. Kompozice Music from Nothing od Michala Rataje je hudební reminiscencí současné pandemické nicoty. V komorním oratoriu Já, Jákob Miloslava Ištvana na texty Vítězslava Gardavského se řeší odvěký spor duchovního (božského) a materiálního (materialistického) přístupu k životu. La sabbia del tempo z roku 1991 patří do rané fáze Romitelliho tvorby a je zde patrnější fascinace francouzským spektralismem. Tichá kompozice vyvolává pocit zastaveného času, rozhostil se klid a mír, vše je tiché a prázdné, jenom ten písek v přesýpacích hodinách neustále propadává… Závěr koncertu věnujeme kompozici Hodiny minulosti, nedávno zesnulého litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse