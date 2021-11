Úspěšný hudební projekt glorchestra pokračuje

Po úspěšné letní glorchestra tour, kdy unikátní fúze tradičních i alternativních hudebních žánrů navštívila celkem 6 jedinečných architektonických a kulturních památek a na jejichž podporu a obnovu se prostřednictvím vstupného podařilo vybrat neuvěřitelných 1 082 200 korun, se z prostředí open air přesouvá se dvěma přidanými koncerty také do klubů. V listopadu se jeho club edition představí v brněnské Flédě a pražském Roxy.

Projekt glorchestra, tentokrát s podtitulem club edition , zavítá už 13. listopadu do brněnského klubu Fléda a o týden později do Roxy Praha , aby znovu ukázal, jak skvěle může fungovat živý orchestr ve spojení s moderní hudbou. Diváci se budou moct těšit na osvědčené a sehrané uskupení symfonického Unique Orchestra spolu s Vladimírem 518, DJ Wichem, 7krát3 nebo Zofií Dares. Nově pak organizátoři ke koncertu přidávají afterparty pod taktovkou speciálního zahraničního hosta.

„ Šest koncertů ze série glorchestra uběhlo až příliš rychle. Na projektu se sešla neuvěřitelná parta lidí, po každém koncertu v nás zážitek z něj rezonoval ještě dlouho a my si říkali, že chceme ještě a víc. Logicky to vyústilo v nápad rozvinout jednu ze složek naší show, a to taneční hudbu, a vzít glorchestru takříkajíc indoor. Ne do koncertního sálu, ale někam, kde to bude mít semknutou atmosféru, kde bude pokračovat party. Do klubu!“ , říká umělecký režisér projektu Radim Výchopeň alias Radimo k tomu, co vedle zájmu publika stálo za myšlenkou přijít s pokračováním v podobě glorchestra club edition.

Výše vstupného zůstává i v případě klubového mini turné na 200 korunách a výtěžek opět poputuje na pomoc památkám, kde se v létě šestice koncertů odehrála, tedy Výstavišti Praha, zámcích Zbiroh, Slavkov, Sychrov, Hospitálu Kuks a areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Díky divákům a hlavnímu partnerovi, společnosti British American Tobacco, se dosud podařilo vybrat více jako milion korun a s nově přidanými koncerty se dá očekávat, že finální výše darovaných prostředků se přiblíží hranici 1,4 milionu korun.

Stejně jako v případě letních koncertů čeká na návštěvníky welcome drink zdarma. Organizátoři upozorňují, že akce je určena pouze osobám starším 18 let a pro účast na akci je nutné dodržet pravidla stanovená mimořádnými COVID opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Termíny glorchestra club edition

13. 11. 2021, Klub Fléda, Štefánikova 24, Brno

19. 11. 2021, Klub Roxy Prague, Dlouhá 33, Praha 1

Program:

19:00 – 21:00 DJ Lumiere

21:00 – 22:20 koncert glorchestra

22:45 – 00:00 special guest (GER)

00:10 – 04:00 afterparty: DJ Lumiere & DJ Madelaine, DJ N’zym