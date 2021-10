Jiří Halda: Vztahy v rodině a význam rodinných rituálů

Když jde o rodinu, záleží i na maličkostech! Společný oběd, čtení pohádky před spaním, pusa na rozloučenou u dveří, otevřené rodinné rozhovory v kuchyni, společné vaření, čas pro sebe, sklizeň brambor u prarodičů, jarní úklid, procházky v přírodě nebo odevzdávání životních zkušenosti – rituály naplňují naše životy a vedou nás jimi po desetiletí. Ať už jde o malá gesta nebo velké výroční události, formují náš pohled na svět a kreslí vzory vztahů, které posouváme dál. Jak vzniká drobnokresba rodinných vazeb a co dělat pro to, abychom se vyhnuli škodlivým krokům, prozradí zkušený lektor Jiří Halda. Společně se podíváme na to, jak funguje struktura v rámci rodinného světa a čím se můžeme inspirovat.