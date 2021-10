Konceptuální intervencí do expozice ART IS HERE se v Pražákově paláci představí také Pavel Büchler. Ten od počátku 80. let působí především ve Velké Británii a patří mezi ty umělce, jejichž díla ve „Valochově“ expozici doteď chyběla.

Do příprav autorovy intervence zasáhla pandemie, která jej uvěznila v bývalém ateliéru Ladislava Šalouna na pražské akademii, kam byl pozván na pedagogickou stáž. A tak Pavel Büchler s Tomášem Džadoňem zasahují do expozice s instalací, která byla vytvořena v tomtéž ateliéru, a zde navíc příznačně doplněna o sochy Ladislava Šalouna ze sbírek Moravské galerie.

Na interním "wish listu" umělců, které by bylo žádoucí postupem času integrovat do expozice Art Is Here v Pražákově paláci, byl Petr Büchler od počátku na jednom z předních míst. Nejen proto, že by profilem své konceptuální práce s textem, zastaralou technologií a médii, výjimečným způsobem podpořil koncept expozice nebo jako příklad umělce s "druhou" kariérou na Západě, ale v neposlední řadě jako důležitou referenční osobnost, kterou v rozhovorech opakovaně zmiňovali například J.H.Kocman nebo Marián Palla.

Ze všech možností padla po diskuzích konečná volba na instalaci "nouzových objektů", které vznikly právě v průběhu "pandemického" semestru. Nová dočasná konfigurace expozice ART IS HERE tak získala navíc důležitou fasetu, která konkrétním aktem vstupuje do zatím velmi rozmlžené diskuze o budoucnosti muzea umění i samotného umění v post-pandemickém éře.

