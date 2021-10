Vánoční koncert - Městské divadlo Brno

světové vánoční písně a koledy

Pro všechny diváky Městského divadla Brno jsme se rozhodli připravit jedinečný vánoční dárek, kterým se stane hned v několika reprízách uváděný Vánoční koncert na Hudební scéně MdB.

Program koncertu bude tvořit „zlatý fond“ vánočních písní a koled v aranžích Günthera Gürsche, Christiana Kolonovitse a Igora Vavrdy – Tichá noc, Bílé Vánoce, I’ll Be Home For Christmas, We Wish You A Merry Christmas… Orchestr našeho divadla se zajisté blýskne v instrumentálce Winter Wonderland, mezi vybranými písněmi se objeví jak Lennonova This Is Christmas, tak Cohenovo Hallelujah. Náš muzikálový repertoár připomene Zvláštní znamení z muzikálu Markéta Lazarová, světové muzikálové skladatele pak Pie Jesu z Requiem Andrewa Lloyda Webbera a nebudou samozřejmě chybět tradiční české koledy, např. ikonická píseň Narodil se Kristus Pán a mnohé další.

Interprety písní bude pěvecká elita našeho ansámblu – Lucie Bergerová, Radka Coufalová, Kristýna Daňhelová, Hana Holišová, Martina Severová, Magda Vitková, Aleš Slanina, Dušan Vitázek a Lukáš Vlček, kteří budou účinkovat za doprovodu pěveckého sboru Ars Brunensis, dětského pěveckého sboru Bystroušek a orchestru Městského divadla Brno pod řízením šéfdirigenta a sbormistra Dana Kalouska. Scénář a režie celé této produkce je dílem Igora Ondříčka.