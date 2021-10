Rosickou nocí 2021

Kdy: 5. listopadu 2021 Kde: Rosice a přilehlé okolí Start: kategorie 12 - 16 let v 16:50, kategorie 17+ v 18:00, od SVČ Rosice Týmy: Tříčlenné týmy Startovné: 50 Kč/osoba Cílem soutěže je rozluštit šifry na jednotlivých stanovištích a s jejich pomocí se dostat do cíle soutěže. Na co se můžete těšit? Kromě nefalšované rosické tmy také na zábavné šifry, netradiční historické kulisy Rosic a blízkého okolí a atmosféru plnou dobrodružství. Účastníci se mohou dopředu přihlásit na SVČ Rosice u kteréhokoliv pracovníka nebo na emailu oplatek@svcrosice.cz. Na start soutěže si nezapomeňte vzít dobré venkovní oblečení, čelovku, tužku a papír. Na viděnou se těší realizační tým SVČ Rosice.