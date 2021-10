Imunita z pohledu psychosomatiky

Někde na půl cesty mezi západní a východní medicínou, zdravím a nemocí, psychologií a lékařstvím, leží princip psychosomatiky. Vědní disciplína razící názor, že diagnostikovaná a léčená by neměla být jen duše bez těla anebo jen tělo bez duše, ale člověk jako komplexní, nerozdělitelný celek. Co to však znamená pro naše tradiční porozumění nemocí? Jaká onemocnění mohou být projevem narušené psychiky? Jak se o sebe starat tak, abychom podpořili léčbu a posílili naši imunitu? Naučte se naslouchat, když nám tělo říká to, co duše nedokáže, v přednášce doktorky Heleny Máslové.

MUDr. Helena Máslová bude poutavě vyprávět o tom:

– co je a co není psychosomatika

– jak nás ovlivňují vztahy a prostředí ve kterém žijeme

– co je důležité pro udržení našeho zdraví

– kdo je psychosomatický pacient

– jak se pracuje s klienty v psychosomatické ordinaci

MUDr. Helena Máslová

je lékařka, která se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Je členkou České lékařské komory. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.