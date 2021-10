Groove Brno – Ida Nielsen & The Funkboots (DE)

Po dvou letech se do Metro Music Baru vrací i jedno z největších překvapení předloňského ročníku. Dánská baskytarista a zpěvačka, která několik let hrála v kapele Prince minulý rok s The Funkbots vydala nové album s magickým názvem 02022020 a vyjíždí opět na turné. Brno proto nemohla vynechat. Čeká nás opět nezapomenutelný večer plný energického funku, který podle jejich slov “nemůžeme zastavit.”