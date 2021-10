Sokolský běh republiky Brno

Brno oslaví výročí naší republiky pohybem! Rozběhne se 28. října v národních barvách k oslavě výročí Československa 28. října. Trasa hlavního závodu je vedena po vnějším okruhu parku Lužánky a poběží se 3 kola po 1,6 km. Celková délka závodu je cca 4,8 km. Povrch je zčásti asfaltový a zčásti zpevněná mlatová cesta. Trasa nemá žádné převýšení. Trasa závodu pro děti je na tartanovém oválu o délce cca 260 m v areálu „Stadec“ T.J. Sokol Brno I, Kounicova 686/22, vchod branou ze Sokolské ulice. Kategorie do 10 let poběží 1 kolo, kategorie do 14 let poběží 3 kola. Slavíme spolu - Sokol Brno 1