Na stojáka – Original Stand Up Comedy Show

Po delší době opět zavítáme za hranice ČR a to do Brna! Jelikož už je to přes rok, tak doporučujeme sledovat při představení, kdo je kdo, jelikož se každý z vystupujicích hodně změnil! Adéla Elbel už nemá šedivé vlasy, Dominik Heřman Lev se připravuje, že bude mít šedivé vlasy, Zbyněk Vičar začíná mít šedivé vlasy a Arnošt Frauenberg už má jen šedivé vlasy. Přijd´te od 18:00 nebo 21:00 zkontrolovat aktuální odstín!