Groove Brno: Omar Lyefook (UK)

Omar Lyefook měl hudební kariéru předurčenou již po narození. Jeho otec Byron, studiový bubeník spolupracoval Bobem Marleym, Horaceem Andym a dokonce i Rolling Stones. Mladší bratr profesně známý jako Scratch Professor získal Grammy a jeho sestra je proslulá zpěvačka.

Sám Omar je bezpochyby jeden z největších talentů Velké Británie za posledních 40 let. Důkazem je pro to výčet muzikatů, kteří s Omarem hudebně spolupracovali. Například Stevie Wonder, Leon Ware, Erykah Badu, Common, Carleen Anderson, D’Angelo, Soul II Soul’s Caron Wheeler, Angie Stone a Courtney Pine, Rodney P, Kele LeRoc, Natasha Watts neboEstelle.