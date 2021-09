Od pátku 10. do pondělí 13. září proběhne v různých prostorách Divadla Husa na provázku prodloužený víkend s festivalovou atmosférou a názvem Brave new weekend. Od pátku do pondělí se zájemci o angažované divadlo mohou těšit nejen na dlouho očekávanou premiéru Raději zešílet v divočině nebo další inscenace, které divadelníci na Zelném trhu nazkoušeli v uplynulých měsících, kdy za zavřenými branami divadla hledali možné podoby člověka budoucnosti, ale také na koncerty, dramaturgické úvody, diskuse a dokonce i na tak nečekané formáty, jako jsou vernisáž, divadelní rande nebo výlet.

Na Zelný trh druhý zářijový víkend zavítají také Buchty: Ivana Veselková a Zuzana Fuksová z podcastu Radia Wave o všem a o ničem si budou na provázkovském dvoře naživo povídat s herečkou Terezou Volánkovou.

