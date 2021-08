Vaňkovka Fest / Vaňkovka LIVE! 2021

Na začátek nového školního roku připravuje Galerie Vaňkovka čtyři dny plné vystoupení, gastronomických zážitků či soutěží. Ve dnech 1. a 2. září se uskuteční Vaňkovka Fest, zábava pak vyvrcholí 3. a 4. září akcí Vaňkovka LIVE. Návštěvníci se mohou těšit na Leoše Mareše, Adélu Elbel či Kapitána Dema. Doslova zlatým hřebem prvního dne akce bude Kapitán Demo, kterého na akci přiveze jeho limuzína.

Předskokanem mu bude kapela Golden Delicious, afterparty se chopí DJ Groovyluvah. Druhého září bude hvězdou večera funkové uskupení TOP DREAM COMPANY, které uvede a posléze i vystřídá DJ Michael V. V pátek 3. září zájemce do prostorů u Galerie Vaňkovka naláká přehlídka hudebních mágů DJ’s Warm-up či rapper Smack One. Sobotního programu se ujme Leoš Mareš a jeho DJ show, stand-up komička Adéla Elbel a DJ Friky. Celé dva dny bude na místě probíhat bohatý doprovodný program. Pro soutěživé návštěvníky bude připravena řada příležitostí k poměřování štěstí i sil. Kuriózním zážitkem bude jistě například páteční Dance Battle o ceny či soutěž Královská střižba na Vaňkovce, tedy utkání ve hře kámen, nůžky, papír, kdy nejlepší hráč získá atraktivní finanční odměnu. „Akce by zároveň měla být symbolickým dárkem k šestnáctým narozeninám Galerie Vaňkovka. Loňská oslava patnáctiletého jubilea byla s ohledem na vládní nařízení proti koronaviru bohužel zrušena,“ objasňuje Jan Pazour ze společnosti ECE Projektmanagement, která nákupní centrum provozuje. Vstupné bude po celé čtyři dny zdarma.