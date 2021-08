Moravský podzim 2021

Moravský podzim zve do Brna orchestry, které Evropu dosud míjely, komorní soubory patřící k světové špičce, sólisty zdobící světová pódia. Není to festival jen interpretační, který se snaží přivážet do Brna světovou špičku a konfrontovat ji s tuzemskými prvotřídními hudebníky, ale i programový; není jen „o hvězdách“ (a už vůbec o jejich soutěžení), ale i o obsahu.

Velký přínos Moravského podzimu spatřujeme v hledání nových a zajímavých dramaturgických linií, oslovování žijících autorů a vzniku nové tvorby. Festival upozorňuje také na mladé a nadané interprety, kterým dává možnost vyniknout. Skladatel Jan Novák a 100. výročí jeho narození. Minimalismus a jeho aktuální trendy v americkém, českém a ruském prostředí. Arménie. To jsou tři hlavní dramaturgické linie 51. ročníku festivalu. Na sedmnáct říjnových dnů je připraveno mnoho koncertů, událostí, hudebních setkání na netradičních místech či divadelních představení ve světových i českých premiérách.