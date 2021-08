Velká bystrcká burza

Již tradiční velká burza dětského oblečení, obutí, sportovního vybavní i her a hraček, stejně jako oblečení a potřeb pro nastávající maminky se koná v nedělí 19.9.2021 od 8 do 12 a od 14 do 17 v prostorách velkého sálu Společenského centra, Odbojářská 2, Brno-Bystrc. Akce je současně i charitativní - prodávající i nakupující mají možnost předat již nepotřebné, avšak stále funkční oblečení a potřeby pro děti organizátorům, kteří je předají zvoleným organizacím (v minulosti to byl Domovo pro matky s dětmi na ul. Heyrovského, Bystrc).Prodejci se mohou hlásit na burzabystrc@seznam.cz.