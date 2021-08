Je to již pět let, co nás v osobě Pavla Šmoka opustila nezapomenu­telná česká choreografická legenda. Proto jsme se rozhodli věnovat náš zářijový premiérový večer právě osobnosti Pavla Šmoka, zásadního tvůrce české nezávislé taneční scény 2. polo­viny 20. století a připomenout si ve složeném večeru výjimečná díla z Mistrovy bohaté choreografické tvorby. Zjasněná noc Arnolda Schönberga je programní skladba na motivy básně Richarda Dehmela.

Šmok zasazuje toto mikrodrama těhotné ženy a jejího nového partnera do období 2. světové války a těsně po ní, kdy židovská dívka vracející se z koncentračního tábora nachází novou lásku, která se však musí smířit s dívčinou minulostí. Druhá část večera, Trio g moll, je dílem Bedřicha Smetany, ve kterém se skladatel vyrovnává se smrtí dcery Bedřišky. Pavel Šmok v něm mistrně se svou pověstnou muzikálností sleduje hudební tvar Tria, ale naléhavě vyjadřuje i myšlenkový a citový obsah skladby. Vrchol večera Stabat Mater, na hudbu 1. části stejnojmenné­ho slavného oratoria Antonína Dvořáka, je zároveň jedním z vrcholů Mistrovy bohaté choreografické tvorby.

Premiéra: 3. září 2021 v Mahenově divadle

Uladzimir Ivanou Sólista Baletu Národního divadla Brno Je absolventem Státní baletní akademie v Minsku (Bělorusko), kde absolvoval v roce 2004. První angažmá získal v baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde působil tři sezony. Od...