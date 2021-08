140 let od zpřístupnění kasemat veřejnosti

Špilberské kasematy jsou vám otevřené už celých 140 let. První návštěvníci do nich vešli v srpnu 1880 a zahájili tak nejdelší etapu v dějinách kasemat – turistické využití zatím trvá ze všech nejdéle, vždyť jako proslulá tvrdá věznice sloužily přibližně jen půl století. Muzeum města Brna teď u příležitost 140. výročí otevření kasemat na hradě Špilberku chystá vůbec první výstavu ve svých dějinách věnovanou tomuto tématu. Výstava vám přiblíží nejstarší historii průvodcování a prohlídky v kasematech, především z období let 1880 až 1914.

Na výstavě se seznámíte s historií kasemat i jejich rekonstrukcí v 2. polovině 19. století, poznáte, jak vypadaly první prohlídky pro veřejnost a jakými legendami je tehdejší průvodci ozvláštňovali, ale také jaké osudy a příběhy jsou s kasematami spojené a koho inspirovaly. Prohlédnete si raritní fotografie, plány a ilustrace kasemat, v dobových článcích z novin se třeba dočtete, jaké stížnosti chodily na průvodce a dokonce se dozvíte, že o kasematech vzniklo v 1. polovině 20. století i několik filmů. Které hrůzy z minulosti kasemat jsou pravdivé a co jsou jen výmysly dávných průvodců? To zjistíte u nás na Špilberku!

Výstava je součástí běžných prohlídek kasemat. Otevřené jsou každý den od 9 do 17 hodin, od října pak ve stejném čase od úterý do neděle.