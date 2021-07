Kytarový recitál

Napadlo by vás někdy, že je možné pouze pomocí tak nenápadného nástroje jako je kytara vyjádřit myšlenku, cit, sdělit příběh tak aby bylo všechno pochopitelné, bez jediného slova? Kytara – jako nastroj komunikace, hudba – jako způsob myšlení, poslech – jako prostředek k porozumění. O tom, že je to možné se přijďte nechat přesvědčit 25. července do Křišťálového sálu ve staré radnici města Brno. Instrumentálními skladbami napříč obdobími od baroka až po současnost posluchače provedou dva studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - Artem Pozdniakov a Veronika Ronecová, kteří se představí nejen jako sóloví hráči ale také v společném duu.

V programu koncertu zaznějí skladby barokního hudebního velikána Johanna Sebastiana Bacha či elegantní klasicistní miniatury Luigiho Legnaniho. Epochu romantismu zpřítomní skladby bratislavského rodáka Johanna Kaspara Mertze a španělského kytarového virtuosa Francisca Tárregy. Moderní hudbu zastoupí skladby rozmanitých odstínů – od temperamentních rytmů tanga nueva Astora Piazzolly a španělských motivů Manuela Maria Ponceho až po potemnělou atmosféru variacií Maria Castelnuvo-Tedesca a jazzových inspirací Egberta Gismontiho a Sergia Assada. Veronika Ronecová a Artem Pozdniakov jsou mladí a nadané umělci, kteří už za sebou mají řadu úspěchu. Ačkoliv na jedném podiu se setkají poprvé, individuálně už úspěšně vystupovali v koncertech, ve kterých vždycky nechávali publikum se zaujat krásou věčného umění. Oba kytaristé jsou laureáti různých mezinárodních soutěží. Artem i Veronika se zúčastnili řady mistrovských kuzrů u takových kytarových osobností jako je Zoran Dukič, Pavel Steidl, Marcin Dylla, Milan Tesař, Vladimir Docenko, Lorenzo Michelli atd.

Začatek v 19:00 25.07.2021 Křišťalový sál Stará radnice radnická 369, 60200 Brno Vstupné dobrovolné Kvůli vládním opatřením Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 75 %. Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu: - doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, - doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením), - doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, - aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. -Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).