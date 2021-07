Corpus Christi

Dvacetiletý mladík projde v polepšovně duchovní transformací. Po podmínečném propuštění přichází do nevelkého polského městečka, kde se vydává za nového duchovního a v nepřítomnosti místního faráře začne plnit jeho povinnosti.

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Prodej vstupenek vždy na místě půl hodiny před začátkem představení. Hraje se za každého počasí.